Українців в ОРДЛО атакує з усіх боків російська пропаганда - експерт

Наразі на окупованих територіях Донецької і Луганської областей йде напад на українську ідентичність, все українське там знищується.

Про це під час пресконференції в Укрінформі, присвяченій презентації звіту «Інтеграційні процеси Російської Федерації в ОРДЛО» заявив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Спочатку була війна, військова присутність, з’явилася лінія розмежування, і потім на окупованих територіях почалися процеси, які були направлені саме на поглинання саме української культури, української ідеології, української мови, літератури. Там йде напад на українську ідентичність, все українське там знищується», - сказав Лисянський.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях посилено воюють за серця молоді. Зокрема, якщо говорити про сферу культури – то, як він уточнив, всю талановиту молодь на окупованій території Луганщини і Донеччини – інтегрують до РФ, - через конкурси краси, концерти і інші заходи.

Він зазначив, говорячи про кінематограф там, що на фільми на кшталт «Своя республика», «Ополченочка» тощо, - молодь зганяють через рішення окупаційних адміністрацій, і це було навіть під час пандемії коронавірусу. Щодо літератури, Лисянський поінформував, що видань на кшталт «Время Донбасса», «Ополченский романс», - вже сотні.

«Йде постійний інформаційний вплив на українців, які там вимушені жити, їх атакують з усіх сторін, - література, культура, кінематограф… всі процеси тривають постійно. Навіть коли не виплачують зарплату шахтарям - не знаходять кошти на це, але кошти на зняття нового пропагандистського фільму, щоб посилити інформаційну спроможність так званого «руського міра» - завжди знайдуть», - уточнив Лисянський.

Окремо він повідомив, що там вже багато років молодь змушують святкувати такі заходи, які «Флаг России», флешмоб Росії, Донбас у серці, «русская пробіжка детей ОРДЛО с флагами РФ в Алчевске», тощо.

Директор ГО «Східна правозахисна група» Віра Ястребова зазначила, що робота РФ, спрямована на мілітаризацію дітей в ОРДЛО, впроваджується через так звані військово-патріотичні клуби.

Зі свого боку заступник директора ГО «Східна правозахисна група» Сергій Пащуков поінформував, що також на окупованих територіях спорт використовується як «м’яка сила» (впливу – ред.).

«На непідконтрольних території наразі спортсмени виступають під прапорами НЗФ, на російських змаганнях, також з російськими спортсменами – на міжнародних змаганнях… Їх інструктують, як себе поводити, як необхідно перед камерою показати прапор НЗФ, щоб потім у ЗМІ розтиражувати цю інформацію, і таких змагань проходять десятки, сотні кожного року», - повідомив Пащуков.

У звіті представлено кілька напрямків інформації, а саме – щодо: паспортизації населення ОРДЛО, мілітаризації там дітей та підлітків, спорту як інструменту та важелю впливу і інтеграції молоді ОРДЛО в РФ, громадських та політичних аспектів інтеграції місцевих жителів ОРДЛО в РФ, учбових та освітніх аспектів інтеграції дітей з ОРДЛО в РФ, а також щодо співробітництва окупаційних адміністрацій РФ в Криму і окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з міськими радами міст РФ.

Інформація для звіту, як зазначив Лисянський, була зібрана на 70 відсотків – з відкритих джерел, на 30 – з закритих джерел.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Лисянський заявляв, що вербувальники з РФ заманюють гірників ОРДЛО України на роботу в російських шахтах.