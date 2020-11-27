Прощання з Віктюком, лафет із дна Дніпра та дрифтовий рекорд

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

В Україні відзначили День Гідності та Свободи. Він об'єднав дві знакові дати: 21 листопада знаменувало початок двох революцій – Помаранчевої у 2004 році та Революції Гідності у 2013-му. Цього дня в різних містах України вшановували пам’ять героїв Небесної сотні.

Фото: Маркіян Лисейко

Цього тижня Україна попрощалася зі всесвітньо відомим режисером Романом Віктюком. Маестро помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу. На батьківщині митця церемонія прощання відбулася у Львівському Першому театрі, де починалася кар’єра Віктюка.

Фото: Микола М’якшиков

А у Дніпрі поховали генерального директора КБ "Південне" Олександра Дегтярьова, який помер 24 листопада від ускладнень COVID-19. Дегтярьов був академіком Національної академії наук України, доктором технічних наук, кандидатом економічних наук, академіком Міжнародної академії астронавтики, віце-президентом Міжнародної астронавтичної федерації, секретарем українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики, "Почесним працівником космічної галузі України", заслуженим машинобудівником України, лауреатом Державної премії України.

Фото: Микола М’якшиков

Українці долучилися до міжнародної акції "16 днів проти насильства", яка щорічно проходить з 25 листопада до 10 грудня і присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві. Так, у Дніпрі курсанти університету внутрішніх справ разом із представниками Нацполіції та Дніпропетровської ОДА влаштували флешмоб з повітряними кульками. Такі акції, проведені в різних українських містах, покликані донести людям, які потерпають від домашнього насильства: вони не самотні, і можуть отримати допомогу.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чергова знахідка-сенсація у Запоріжжі: 24 листопада тут презентували унікальний гідроархеологічний артефакт, який виявили на дні річки Дніпро – дубовий лафет. За словами археолога, співробітника національного заповідника "Хортиця" Валерія Нефьодова, такі знахідки не відомі в межах України. Попередньо, датування лафета – остання чверть ХVІІ століття – початок ХVІІІ століття. Це гармата великого калібру, яка використовувалася для штурму міст, фортеці, укріплень того часу. Довжина лафета близько 4,4 м, ширина близько 2,3 м. Вага – понад 1,2 тонни. Об’єкт гарно зберігся, бо був занурений у мул.

Фото: Геннадій Мінченко

У четвер, 26 листопада, в Києві стартував 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Турнір розпочався кваліфікацією індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою. На фото: українська спортсменка Меланія Тур.

Фото: Володимир Тарасов

А тим часом під Києвом, на автодромі "Чайка", вперше встановили та зафіксували до Національного реєстру рекордів України максимальну швидкість автомобілів у парному дрифті (215 км/годину). Свою техніку парного керованого заносу демонстрували професійні пілоти Юрій Рак і Артур Підлужний.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Курсанти на навчальному майданчику для відпрацювання навичок із гасіння газового факела під час навчань на полігоні Харківського національного університету цивільного захисту.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник автопробігу "Майдан – Феофанія" палить фаєр під час мітингу біля лікарні "Феофанія", де на той момент проходив лікування від коронавірусної хвороби Президент України Володимир Зеленський.

Фото: Дмитро Смольєнко

Будівництво частини автомагістралі через річку Дніпро: мостобудівники облаштовують бордюрну та перильну огорожі й готуються до прокладання асфальту.

Фото: Сергій Гудак

Гірські рятувальники ДСНС України у Закарпатській області під час навчань з порятунку туристів перед початком зимового сезону.

Фото: Юлій Зозуля

Судно з кукурудзою, що відправилося до Німеччини з Чорноморська на Одещині.

Фото: Микола М’якшиков

Артоб'єкт "Піксельна стіна" у Дніпрі.

Фото: Олексій Ковальов

Засніжене місто Кремінна на Луганщині.

Фото: Микола М’якшиков

Ігровий момент матчу 15-го туру чемпіонату першої ліги України між ФК "ВПК Агро" та ФК "Металіст 1925" на стадіоні "Метеор", що завершився перемогою харківської команди з рахунком 1:0, у Дніпрі.