Прощання з Віктюком, лафет із дна Дніпра та дрифтовий рекорд
В Україні відзначили День Гідності та Свободи. Він об'єднав дві знакові дати: 21 листопада знаменувало початок двох революцій – Помаранчевої у 2004 році та Революції Гідності у 2013-му. Цього дня в різних містах України вшановували пам’ять героїв Небесної сотні.
Цього тижня Україна попрощалася зі всесвітньо відомим режисером Романом Віктюком. Маестро помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу. На батьківщині митця церемонія прощання відбулася у Львівському Першому театрі, де починалася кар’єра Віктюка.
А у Дніпрі поховали генерального директора КБ "Південне" Олександра Дегтярьова, який помер 24 листопада від ускладнень COVID-19. Дегтярьов був академіком Національної академії наук України, доктором технічних наук, кандидатом економічних наук, академіком Міжнародної академії астронавтики, віце-президентом Міжнародної астронавтичної федерації, секретарем українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики, "Почесним працівником космічної галузі України", заслуженим машинобудівником України, лауреатом Державної премії України.
Українці долучилися до міжнародної акції "16 днів проти насильства", яка щорічно проходить з 25 листопада до 10 грудня і присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві. Так, у Дніпрі курсанти університету внутрішніх справ разом із представниками Нацполіції та Дніпропетровської ОДА влаштували флешмоб з повітряними кульками. Такі акції, проведені в різних українських містах, покликані донести людям, які потерпають від домашнього насильства: вони не самотні, і можуть отримати допомогу.
Чергова знахідка-сенсація у Запоріжжі: 24 листопада тут презентували унікальний гідроархеологічний артефакт, який виявили на дні річки Дніпро – дубовий лафет. За словами археолога, співробітника національного заповідника "Хортиця" Валерія Нефьодова, такі знахідки не відомі в межах України. Попередньо, датування лафета – остання чверть ХVІІ століття – початок ХVІІІ століття. Це гармата великого калібру, яка використовувалася для штурму міст, фортеці, укріплень того часу. Довжина лафета близько 4,4 м, ширина близько 2,3 м. Вага – понад 1,2 тонни. Об’єкт гарно зберігся, бо був занурений у мул.
У четвер, 26 листопада, в Києві стартував 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Турнір розпочався кваліфікацією індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою. На фото: українська спортсменка Меланія Тур.
А тим часом під Києвом, на автодромі "Чайка", вперше встановили та зафіксували до Національного реєстру рекордів України максимальну швидкість автомобілів у парному дрифті (215 км/годину). Свою техніку парного керованого заносу демонстрували професійні пілоти Юрій Рак і Артур Підлужний.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Курсанти на навчальному майданчику для відпрацювання навичок із гасіння газового факела під час навчань на полігоні Харківського національного університету цивільного захисту.
Учасник автопробігу "Майдан – Феофанія" палить фаєр під час мітингу біля лікарні "Феофанія", де на той момент проходив лікування від коронавірусної хвороби Президент України Володимир Зеленський.
Будівництво частини автомагістралі через річку Дніпро: мостобудівники облаштовують бордюрну та перильну огорожі й готуються до прокладання асфальту.
Гірські рятувальники ДСНС України у Закарпатській області під час навчань з порятунку туристів перед початком зимового сезону.
Судно з кукурудзою, що відправилося до Німеччини з Чорноморська на Одещині.
Артоб'єкт "Піксельна стіна" у Дніпрі.
Засніжене місто Кремінна на Луганщині.
Ігровий момент матчу 15-го туру чемпіонату першої ліги України між ФК "ВПК Агро" та ФК "Металіст 1925" на стадіоні "Метеор", що завершився перемогою харківської команди з рахунком 1:0, у Дніпрі.