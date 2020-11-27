Директора Музею Революції Гідності викликали на допит до Нацполіції

Директора Музею Революції Гідності викликали на допит до Нацполіції

Укрінформ
Нацполіція викликала на допит директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, який він сам запропонував.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Facebook.

"Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол", - зазначив Пошивайло.

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Так, у документі йдеться, що очільника музею викликали до Нацполіції 27 листопада на 15:00.

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Як повідомляв Укрінформ, Святошинський райсуд столиці розглядав справу за обвинуваченням колишніх бійців "Беркуту" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського у причетності до розстрілу 48 майданівців по вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Наприкінці грудня 2019 року вони були серед 127 осіб, яких Україна видала в обмін на 76 утримуваних у полоні бойовиків ОРДЛО. Згодом до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура.

Справу відносно інших трьох “беркутівців” виділили в окреме провадження, а їх самих оголосили у міжнародний розшук.

19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.

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Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.

Водночас директор Музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим Музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.

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