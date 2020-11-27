Директора Музею Революції Гідності викликали на допит до Нацполіції

Нацполіція викликала на допит директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, який він сам запропонував.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Facebook.

"Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол", - зазначив Пошивайло.

Так, у документі йдеться, що очільника музею викликали до Нацполіції 27 листопада на 15:00.

Як повідомляв Укрінформ, Святошинський райсуд столиці розглядав справу за обвинуваченням колишніх бійців "Беркуту" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського у причетності до розстрілу 48 майданівців по вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Наприкінці грудня 2019 року вони були серед 127 осіб, яких Україна видала в обмін на 76 утримуваних у полоні бойовиків ОРДЛО. Згодом до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура.

Справу відносно інших трьох “беркутівців” виділили в окреме провадження, а їх самих оголосили у міжнародний розшук.

19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.

Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.

Водночас директор Музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим Музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.