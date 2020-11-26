За мотивами серіалів Мінцифри запускають серію подкастів

Міністерство цифрової трансформації разом із медіасервісом MEGOGO запускають серію подкастів за мотивами освітніх серіалів із цифрової грамотності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що вже доступні до прослуховування тематичні подкасти: "Безпека дітей в інтернеті", який розповідає про те, як зробити інтернет для дітей безпечнішим, правила спілкування в соцмережах та багато іншого. А також - "Дружні цифрові фінанси" який допоможе сформувати сімейний бюджет, розрізняти дебетову та кредитну картки, ознайомитися з особливостями кредитів і депозитів тощо.

Кількість подкастів постійно поповнюватиметься. Невдовзі з’являться подкасти про сучасне резюме та пошук роботи онлайн, сервіси для бізнесу та розваг, про інструменти електронної демократії. Випуски можна прослухати безкоштовно.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зауважила, що Мінцифри в рамках національного проєкту "Дія.Цифрова освіта" робить доступ до знань із цифрової грамотності максимально легким і зручним. «У наших освітніх ініціативах ми стаємо все ближче до кожного громадянина і кожного куточка України. Цього разу ми додали ще одну можливість опановувати цифрову грамотність у сучасному форматі, який стає дедалі популярнішим в нашій країні та світі. Формат подкастів дозволить паралельно займатися кількома справами, отримуючи при цьому знання з цифрової грамотності. Вдячна партнерам, що вдалося це реалізувати», — підкреслила Іонан.

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Випуски подкастів доступні в розділі MEGOGO Audio додатку MEGOGO для смартфонів на базі iOS та Android, а також для автомобілів із аудіосистемою Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, подкасти мають функцію попереднього завантаження, що дозволяє прослуховувати контент навіть за відсутності інтернет-підключення.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило серіал про те, як почати бізнес у креативній індустрії.