В Україні стартує марафон здорових звичок #ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово

ВООЗ спільно з МОЗ та Центром громадського здоров’я запускають марафон #ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово, який пропагуватиме здорові звички серед українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"#ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово – під такими хештегами в Україні стартує марафон здорових звичок для українців. Це спільна ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я. Ми хочемо, аби українці були здоровими, навіть тоді, коли багато часу перебувають вдома. А для цього наш герой приготував для вас прості і конкретні здорові поради, які можна і треба втілювати прямо одразу", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до марафону можна за хештегами #ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово.

"Читайте пости, пробуйте здорові звички та діліться своїм досвідом – що спрацювало – у своїх публікаціях під хештегом кампанії", – закликають у МОЗ.

Зокрема, автори марафону пропонують українцям пити більше води, адже вона підтримує нормальну температуру тіла, змащує суглоби, покращує метаболізм та насичує організм енергією.