«1+1 медіа» через коронакризу закриває видання «Телекритика»
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті видання.
"З огляду на збитки, завдані світовою коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група 1+1 media прийняла рішення припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на медіаринку «Телекритика» відрізнялася від інших видань тим, що журналісти видання не тільки відстежували події та тенденції в українській медіасфері, а й професійно оцінювали телемовлення і кінобізнес, що стрімко розвивається, в Україні та світі. Також багато уваги приділялося питанням державного регулювання телебачення, журналістським стандартам і свободі слова, діджитал-простору, ситуації з піратством і авторськими правами творців ТБ- і кіноконтенту зокрема.
Останнім днем роботи видання «Телекритика» стане 26 листопада 2020 року.
«Телекритика» — нішеве інтернет-видання про українську медіасферу, орієнтоване переважно на професійне середовище. Заснований у 2001 році, проєкт декілька разів змінював формат та форму донесення контенту відповідно до потреб медіаринку та очікувань аудиторії.
Фото: sostav.ua