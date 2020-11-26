До ОАСК надійшов іще один позов про скасування карантину вихідного дня

Про це повідомила пресслужба ОАСК, передає Укрінформ.

"Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов жителя Чернігівської області до Кабінету Міністрів України. Серед вимог позову - скасувати постанову уряду, якою було введено карантин вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОАСК, позивач оскаржує зміни до постанови КМУ "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", внесені 11 листопада 2020 року. Також позивач просить суд стягнути з уряду на його користь компенсацію за заподіяну моральну шкоду у розмірі 500 тис. грн.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

У суді також нагадали, що минулого тижня до ОАСК надійшло три позови про оскарження карантину вихідного дня. За двома з них провадження уже відкриті, а третю позовну заяву суд залишив без руху для усунення позивачем недоліків.

Як повідомлялося, позови в ОАСК направили три львівські заклади культури: Будинок органної та камерної музики, Академічний драмтеатр імені Лесі Українки та кіноцентр.

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує карантин вихідного дня до кінця осені. Згідно з постановою, з 14 листопада до 30 листопада в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.