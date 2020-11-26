Залізничні лікарні готові розпочати лікування хворих на COVID-19 за однієї умови

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак на зустрічі обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим питання щодо отримання додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на сайт УЗ, кошти мають бути виділені Фондом боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

“У разі виділення коштів для підготовки та укомплектування необхідним обладнанням, залізничні лікарні готові приймати хворих із коронавірусною хворобою. Зокрема, у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті для цього планують передбачити два окремі приймальні відділення, щоб хворі на COVID та інші пацієнти не контактували між собою”, - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

За словами генерального директора Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Віктора Лещенка, всі працівники лікарні готові працювати й виконувати свої безпосередні обов’язки — рятувати життя людей. Але наразі вкрай необхідне фінансування від НСЗУ.

«Потрібні кошти, щоб закупити обладнання та медикаменти, а також засоби індивідуального захисту для працівників. Наприклад, ми знайшли потужний кріогенний газифікатор, який може забезпечити подачу кисню до 70 точок одночасно. Але наразі ми не можемо його придбати для лікарні, оскільки обмежені фінансово», — зазначив Лещенко.

Як повідомлялося, Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів. Згідно з документом, пропонується залучити відомчі заклади охорони здоров’я до надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в умовах дії карантинних заходів, встановлених урядом.