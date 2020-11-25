Кулеба представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС Геннадія Надоленка.

Про це повідомив сайт МЗС.

Міністр окреслив ключові напрями подальшого розвитку академії: «Дипломатична академія — важлива складова міністерства. Вона має продовжити не лише виконувати ключові функції з підвищення кваліфікації українських дипломатів, але й бути невід’ємною частиною українського інтелектуального середовища, центром подій та дискусій, який задаватиме свій дискурс».

Кулеба визначив одним із пріоритетів започаткування програм професійного навчання для іноземних дипломатів, що відповідатиме кращим світовим традиціям підготовки фахівців з міжнародних відносин.

Надоленко запевнив, що склад Дипломатичної академії налаштований на якісне забезпечення потреб української дипломатичної служби. «Серед ключових напрямів наших зусиль – діджиталізація, розвиток економічної та енергетичної дипломатії, розширення двостороннього співробітництва та, безперечно, публічна дипломатія, яка є невід'ємною частиною сучасної дипломатичної служби», – зауважив новопризначений директор.

Міністр також висловив вдячність попередньому директору Сергію Корсунському за тривалу віддану роботу на благо розвитку ДА.

Геннадій Надоленко у 1998 закінчив Дипломатичну академію України при МЗС України, магістр зовнішньої політики. У 1998—2003 — другий, перший секретар Посольства України в США. У 2004—2005 — начальник Управління інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. У 2005—2006 — заступник керівника Головної інформаційної служби — керівник департаменту забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України в інформаційній сфері та іміджевої політики Секретаріату Президента України. У 2006—2007 — Керівник Департаменту інформаційних стратегій Інформаційної служби Секретаріату Президента України. У 2007—2010 — Керівник торговельно-економічної місії у складі Посольства України в США. 29 червня 2010 року був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ізраїлі.

Фото: mfa.gov.ua