«Сірий» експорт масок до Іспанії: махінатори сплатили до бюджету мільйони податків

В Офісі генпрокурора викрили несплату 8 мільйонів гривень податку від продажу масок за кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як зазначили у пресслужбі, жінка продала китайському бізнесмену понад 300 тисяч масок та респіраторів, які надалі були експортовані до Іспанії. Підприємець вказувала у фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відобразила у податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподаткованого доходу.

"Завдяки принциповій позиції прокурорів підприємець сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку, водночас підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", - зазначається у повідомленні.

За результатами досудового розслідування прокурором до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).

Фото: gp.gov.ua