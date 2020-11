В Україні створили інтерактивну виставу проти насильства над жінками

«Дикий театр» спільно з ООН створив інтерактивну виставу «Нові шрами» проти гендерного насильства в Україні.

Про це Укрінформу розповіла засновниця театру й адвокат руху He For She Ярослава Кравченко.

Інтерактивна вистава «Нові шрами» / Фото: wild-t.com.ua

Спільний проєкт реалізовано в межах всесвітньої кампанії «16 Днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», який починається 25 листопада (в Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок) і триває до 10 грудня (Дня прав людини).

Прем'єра вистави відбудеться 25 листопада на сцені київського «Довженко-центру», а також буде вестися пряма трансляція на YouTube-каналі ООН в Україні (25 листопада о 20:00).

«Дикий театр» вже другий рік поспіль працює з ООН над створенням театрального проєкту, пов’язаного з цією темою. Для нас було дуже важливо дослідити не якісь уявні шрами і проблеми, а простежити в театральному контексті, що ж насправді стоїть за цією жахливою статистикою насильства над жінками в Україні», – сказала Кравченко.

Проєкт «Нові шрами» – це реальні історії жінок і дівчат, які постраждали від насильства, зібрані з усієї України. Минулого року було зібрано 50 історій, їх опрацювали драматург Кіра Малініна, режисер проєкту Наталка Сиваненко, художниця Леся Головач. Над сценарієм вистави-гри працювали Маша Ряпулова та Ліда Соклакова. Актриси: Анна Кузіна, Анна Абрамьонок, Анна Сердюк, Марина Сердешнюк і Римма Зюбіна.

«Треба сказати, що як у кіно бувають сіквели, так само ми зробили сіквел минулорічної вистави «Шрами». Це будуть нові шрами, тому що, на жаль, додався ще й «карантинний» контекст, який збільшив показники насильства в сім’ях», – додала засновниця «Дикого театру».

За статистикою, кожна третя жінка в світі протягом життя зазнала фізичного або сексуального насильства, і проєкт «Шрами» зроблений для того, щоб жінки побачили, що про це можна говорити.

«Це дуже важлива дія театру, адже люди часто закриваються зі своїми проблемами в собі і думають, що вони єдині, з ким це відбулося, до кого була несправедлива доля, чи вони зробили неправильний вибір. І коли жінка приходить до театру і бачить, що на сцені актриси розказують її історію, у неї просто відкриваються очі - вона розуміє, що не одна така і про цю проблему можна говорити», – розповіла Кравченко.

Вистава відбудеться в кількох форматах: її можна буде побачити наживо на сцені «Дикого театру» 25 листопада, потім будуть трансляції на телеканалі «Суспільне. Культура», а також буде доступна інтерактивна версія вистави, де сюжет буде змінюватися за вибором глядачів.

«З пересторогою ставлюся до слів, коли кажуть: «вперше в Україні», але ми справді поставили собі дуже амбітну мету. Є прогресивна команда, яка робить серіал «Чорне дзеркало», і там є серія «Брандашмиг», де під час перегляду на платформі ти можеш вибирати дії героя, і від цього змінюється сюжет. І ми захотіли зробити таку виставу. Вона вже з 25 числа буде доступна на сайті. Ти заходиш, дивишся, і в якийсь момент тобі пропонують вибрати: залишиться жінка, простить чи піде (від цього повністю змінюється сюжет вистави), і кожен глядач і глядачка подивляться абсолютно свою виставу. Такий формат, це дійсно, наскільки мені відомо, вперше в Україні, де люди грають в театр, можуть його змінювати та проживати різні сюжети. Це наче тест, ти можеш прожити ситуацію, яка, наприклад, була в тебе в житті, а можеш змінити один лише крок і подивитися, як могло б бути на прикладі героїні. Це дуже цікава річ, вона ігрова, абсолютно безкоштовна і доступна всім», – розповіла Кравченко.

Міжнародна акція «16 днів проти насильства» проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.