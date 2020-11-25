Понад 50 тисяч українців пройшли оплачувану самоізоляцію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд соціального страхування.
"З початку пандемії понад 50 тисяч українських працівників, зокрема, майже 10 тисяч медиків знаходились на самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом... Станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату більш ніж 300 000 днів ізоляції від коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за час самоізоляції заробіток, починаючи з шостого дня ізоляції (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11". Щоб відкрити лікарняний листок необхідно у телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря.
Для отримання від Фонду допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11" необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це дистанційно.
Зазначимо, допомога по ізоляції від COVID-19 надається Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції.