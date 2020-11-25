Понад 50 тисяч українців пройшли оплачувану самоізоляцію

Понад 50 тисяч українців пройшли оплачувану за кошти ФССУ ізоляцію від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"З початку пандемії понад 50 тисяч українських працівників, зокрема, майже 10 тисяч медиків знаходились на самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом... Станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату більш ніж 300 000 днів ізоляції від коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за час самоізоляції заробіток, починаючи з шостого дня ізоляції (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11". Щоб відкрити лікарняний листок необхідно у телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря.

Для отримання від Фонду допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11" необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це дистанційно.

Зазначимо, допомога по ізоляції від COVID-19 надається Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції.