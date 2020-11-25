Суд продовжив розгляд справи про розстріли на Інститутській

Святошинський районний суд міста Києва почав засідання у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на засіданні присутні адвокати обвинувачених, двоє з самих обвинувачених, прокурори, а також потерпілі. У суді також з’явилася нова прокурор – Марина Карпенко.

Справу розглядає колегія суддів на чолі із суддею Дячуком.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.