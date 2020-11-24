Президент призначив ряд суддів
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.
Як передає Укрінформ, тексти відповідних документів оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив Олександра Бурлаку на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва, а Олександру Жуковську - на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.
Указом №514/2020 глава держави постановив призначити Наталію Шептицьку на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, Валентина Гомаду - суддею Ленінського районного суду міста Харкова, Романа Піньковського - суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Наталію Танасійчук - суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців, Марину Бондаренко - суддею Дарницького районного суду міста Києва.