У Конституційному Суді вдруге оскаржують постанову уряду про введення карантину

До Конституційного Суду надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів №641 про запровадження протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо конституційності положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 22 липня 2020 року №641 зі змінами», - ідеться у повідомленні.

Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

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Подання направив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Як повідомляв Укрінформ, КС 28 серпня поточного року визнав неконституційними окремі положення урядової постанови №392, якою навесні було запроваджено карантин, а також закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік“, яким було обмежено на рівні 47 тис. грн розмір зарплат держслужбовців і суддів на період карантину.