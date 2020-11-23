У Данії засудили шантажистів, які вимагали «данину» з українських перевізників

У Данії засудили шантажистів, які вимагали «данину» з українських перевізників

Укрінформ
Суд данського міста Горсенсі, що знаходиться на сході півострова Ютландія, визнав винними членів злочинного угруповання, які здійснили серію нападів на українських перевізників у муніципалітетах Оденсе, Фредерісія та Коллінг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Королівстві Данія.

"Чотири зловмисники з липня по листопад 2019 шантажували громадян України – власників мікроавтобусів, які забезпечували міжнародні перевезення пасажирів та дрібних вантажів, змушуючи їх "виплачувати данину"", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, злочинці застосовували погрози щодо українських водіїв, брали їх у заручники, грабували та пошкоджували їхнє майно.

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Останній інцидент подібного роду стався 21 листопада 2019 на відрізку маршруту між містами Вайле та Горсенсом, коли злочинці напали на українського водія та захопили його мінівен, який був виявлений повністю згорілим того ж дня.

Як зазначається, після втручання Посольства України в Данії, у співпраці з українськими перевізниками та органами поліції, особи підозрюваних були встановлені. Усі вони були затримані.

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Суд у Горсенсі засудив їх до покарання у вигляді позбавлення волі на терміни 1 рік і 4 місяці, 1 рік і 4 місяці, 2 з половиною роки та З роки і З місяці. Двом засудженим заборонено в’їжджати до Данії протягом 12 років, ще двом оголошено довічну заборону на в’їзд до Данії.

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