Поліція відкрила 494 справи через порушення карантину вихідного дня

Загалом з початку дії карантинних обмежень на території нашої країни правоохоронці відкрили 494 кримінальні провадження через їх порушення.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

«Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 58 034 адміністративних протоколи, розпочато 494 кримінальних проваджень», - йдеться у повідомленні.

Окремо, упродовж вихідних, відповідно до постанови уряду, поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог «карантину вихідного дня».

Загалом поліція за 2 вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням.

Зокрема, серед них було закрито: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.

Також за вихідні за результатами перевірок на представників закладів було складено 1144 адмінпротоколи, і розпочато два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

Уточнюється, що упродовж 2 днів поліцейські винесли 1395 постанов про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, з них 1369 – під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 – під час перебування у громадському транспорті.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення на території України обмежень оранжевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні ввести карантин вихідного дня.

Під час його діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури і т.д., крім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних та фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.