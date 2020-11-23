Зростання захворюваності на COVID-19 вдається стримувати – нарада в ОП

Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають результати – наразі статистика свідчить, що прогнозоване зростання захворюваності на COVID-19 вдається стримувати.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Зазначається, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби наразі перебувають майже 28 тисяч пацієнтів, і така динаміка зберігається впродовж останніх двох тижнів. Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

Голова Національної поліції Ігор Клименко своєю чергою поінформував, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання», - сказав Зеленський.

В ОП також зазначили, що глава держави та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні продовжили роботу у звичайному режимі в Офісі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.

Президент Володимир Зеленський 23 листопада поінформував, що отримав негативний тест на COVID-19 і відсьогодні вже на роботі.

9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні «Феофанія».