МОЗ назвало області з найбільш завантаженими COVID-лікарнями

Станом на 23 листопада найвищі показники захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Житомирській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (781,2 на 100 тис. населення), Житомирській (664,3), Чернівецькій (662,2), Черкаській (637,7) областях. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (526,9), Івано-Франківській (571,4), Запорізькій (615,3), Хмельницькій (519,3), Волинській (526,9), Київській (606,2) Рівненській областях (525,9).

У Києві цей показник становить 516, а середній по Україні - 437,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 52% станом на 22 листопада.

В Києві цей показник складає 55,6% станом на 22 листопада.

Високий рівень завантаженості ліжок для хворих із COVID-19 у Полтавській - 73,6%, Черкаській - 73,2%, Чернігівській - 62,2, Миколаївській - 62,1%, Запорізькій області - 64,5%.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня", також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.