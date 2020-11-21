Ми гідні бути вільними! З Днем Гідності та Свободи!

Не забудьмо подякувати нашим захисникам, які й у ці хвилини боронять нас від російського агресора

Ми гідні бути вільними! Адже свобода – це дар Господній. Промислом Божим український народ сьогодні має духовну і державну незалежність, свою мову, віру, самобутню культуру, тисячолітні традиції, славну історію. А найголовніше – ми вільні творити власне майбутнє. Недарма саме під таким гаслом відзначається цьогорічний День Свободи і Гідності у нашій державі.

Так, існує багато перешкод на нашому шляху і багато хто хоче відібрати у нас цю фундаментальну цінність – свободу. Але з Божою допомогою ми долаємо перепони, ми захищаємо своє, дароване нам Господом.

Сьогодні згадаймо про все, чого ми досягли і маємо. Не забудьмо подякувати нашим захисникам, які й у ці хвилини боронять нас від російського агресора, а також – нашим новітнім Героям, які віддали власні життя заради збереження нашої свободи, помолімося за їхніх рідних і близьких, що зазнали непоправних втрат. Нехай Господь захистить живих і упокоїть душі полеглих Героїв у Своїх Небесних оселях, нехай вічною буде їхня пам’ять!

А ми маємо берегти й укріплювати те, що здобуто такою дорогою ціною, – нашу свободу й гідність. Нехай слова святого апостола Павла, написані ще у першому столітті після Різдва Христового, стануть нам гарною порадою й пересторогою: «До свободи ви покликанi, браття, тiльки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плотi, але любов’ю служiть один одному. Бо весь закон в одному словi мiститься: «Люби ближнього твого, як самого себе». Коли ж ви один одного гризете i з’їдаєте, стережiться, щоб не знищили ви один одного!» (Гал. 5: 13 – 15).

Нехай Господь допоможе нам здобути справедливий мир, перемогу в боротьбі за свободу, та дарує нам єдність і злагоду між собою!

#Церква_з_Тобою

Митрополит Епіфаній

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