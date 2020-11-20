Люди з COVID-19 найбільш заразні для оточення у перші п'ять днів

Люди, хворі на коронавірус, є найбільш заразними для оточення упродовж перших п’яти днів після появи симптомів захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews із посиланням на нове дослідження, опубліковане в четвер у медичному журналі The Lancet Microbe.

Автори цього досить ґрунтовного дослідження стверджують, що особливо важливими є вчасне й оперативне виявлення та ізоляція хворих на коронавірус – на початкових етапах захворювання.

Розуміння того, коли пацієнти є найбільш заразними, як наголошують науковці, наразі критично важливо для прийняття дієвих медичних і безпекових заходів з метою стримування пандемії COVID-19. Тим паче на тлі суттєвого погіршення епідеміологічної ситуації в багатьох країнах світу цієї осені.

"Це перший систематичний огляд та мета-аналіз, який всебічно перевірив та порівняв вірусне навантаження та поширення серед людей трьох видів коронавірусу. Дослідження дає чітке пояснення, чому SARS-CoV-2 (тобто COVID-19) поширюється ефективніше, ніж SARS-CoV та MERS-CoV, і чому його набагато складніше стримувати", - підкреслив провідний автор, доктор Муге Чевік з Університету Сент-Ендрюса в Шотландії.

Як передавав Укрінформ, станом на ранок 20 листопада у світі зареєстрували 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальних випадки та 39 722 802 одужання.