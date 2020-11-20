Тимошенко: Пішов діалог з мерами, що треба разом працювати над посиланням COVID-19

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевняє, що карантин вихідного дня є шансом уникнути повного локдауну, та заявляє, що уже пішов діалог із мерами щодо необхідності спільної роботи над подоланням COVID-19.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин вихідного дня — це наш шанс пройти без повного локдауну. Якщо всі будуть дотримуватися карантину вихідного дня. Я сподіваюсь, бачу від мерів міст — і від очільників великих, і маленьких міст, що у нас уже пішов діалог, усі чують, що треба працювати разом над цією проблемою", - зазначив Тимошенко.

За його словами, влада розраховує, що за період карантину вихідного дня вдасться зупинити зростання кількості захворілих щодня, стабілізувати ситуацію, збільшити кількість ліжкомісць і ліжок із киснем у лікарнях.

"Якщо ми не дотримуватимемось карантину вихідного дня і усіх правил, ми дійсно можемо дійти до того, що буде локдаун", - додав заступник керівника ОП.

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Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і триватиме він до 30 листопада 2020 р. Відповідно у вихідні дні, забороняється робота ресторанів, кафе, барів, окрім їжі на винос. Також заборонена робота торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів.