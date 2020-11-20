ЗМІ повинні думати про ефект і наслідки матеріалів - Померанцев

Концепція «конструктивної журналістики», як основа редакційних політик, повинна сприяти суспільному діалогу, примушувати аудиторію думати над вирішенням проблем.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив журналіст, письменник та автор книг про російську дезінформацію і пропаганду Пітер Померанцев на IV міжнародному форумі «Креативна Україна», який проходить 19-20 листопада.

«Конструктивна журналістика» – це такий принцип, що повинен бути складовим стрижнем редакційних політик. Це частина широких змін, які повинні відбутися у цій сфері. Нам необхідно думати про ефект і наслідки матеріалів, які оприлюднюються. Завдання «конструктивної журналістики» – примусити аудиторію думати над вирішенням проблем, а не піддатися політичним впливам», - переконаний британський експерт.

Померанцев відзначив, що, редакції ЗМІ, журналісти, публікуючи матеріал, повинні вбачати наслідки: чи призведе це до більшої поляризації у суспільстві, пропагуванню ненависті, або чи допоможе публікація налагодженню конструктивного діалогу, порозумінню між людьми.

Як повідомляв Укрінформ, 19-20 листопада в Україні проходить IV Міжнародний форум «Креативна Україна» за участю українських урядовців, митців, науковців, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.