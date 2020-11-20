ЗМІ повинні думати про ефект і наслідки матеріалів - Померанцев
Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив журналіст, письменник та автор книг про російську дезінформацію і пропаганду Пітер Померанцев на IV міжнародному форумі «Креативна Україна», який проходить 19-20 листопада.
«Конструктивна журналістика» – це такий принцип, що повинен бути складовим стрижнем редакційних політик. Це частина широких змін, які повинні відбутися у цій сфері. Нам необхідно думати про ефект і наслідки матеріалів, які оприлюднюються. Завдання «конструктивної журналістики» – примусити аудиторію думати над вирішенням проблем, а не піддатися політичним впливам», - переконаний британський експерт.
Померанцев відзначив, що, редакції ЗМІ, журналісти, публікуючи матеріал, повинні вбачати наслідки: чи призведе це до більшої поляризації у суспільстві, пропагуванню ненависті, або чи допоможе публікація налагодженню конструктивного діалогу, порозумінню між людьми.
Як повідомляв Укрінформ, 19-20 листопада в Україні проходить IV Міжнародний форум «Креативна Україна» за участю українських урядовців, митців, науковців, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.