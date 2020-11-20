ОАСК узявся за позов Бабікова до Держбюро розслідувань

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом екзаступника глави ДБР Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань. Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу”, - йдеться у повідомленні.

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Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Як повідомлялося, 12 листопада до ОАСК надійшов позов від Бабікова, у якому він просить визнати протиправним наказ Державного бюро розслідувань про його звільнення.

3 листопада стало відомо, що виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова.

Олександр Бабіков був призначений на посаду першого заступника директора ДБР наприкінці минулого року після того, як переміг конкурсний відбір. Раніше він працював адвокатом у юридичній фірмі "Аверлекс", яка, серед іншого, захищала в судах інтереси експрезидента Віктора Януковича.Водночас у ДБР існує підрозділ, який займається розслідуванням "справ Майдану". Бабіков стверджував, що цей підрозділ йому не підпорядковується. Слідство у цьому напрямку курує інший заступник директора відомства.