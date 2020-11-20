Зимові свята і коронавірус: Шмигаль закликав релігійних лідерів запобігти скупченням людей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав релігійні спільноти об’єднати зусилля в період зимових свят, щоб мінімізувати кількість захворювань на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це глава уряду сказав на зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, повідомляє Урядовий портал.

«Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань», — зазначив Прем’єр-міністр.

Учасники заходу обговорили широке коло питань. Зокрема, щодо безперешкодного ввезення гуманітарних вантажів, проблеми біженців, питання капеланства, а також надання благодійної допомоги. Шмигаль також порушив питання боротьби з поширенням COVID-19 та закликав релігійні спільноти об’єднати зусилля в період зимових свят.

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд прагне бути партнером для всіх релігійних спільнот, та подякував за запрошення взяти участь у черговому зібранні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також підкреслив, що подібну практику слід продовжити і в майбутньому.

Крім того, Шмигаль подякував ВРЦіРО за пропозицію створити робочі групи для напрацювання спільних кроків. «Уряд та Всеукраїнська рада церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства», — наголосив він.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зі свого боку відзначив, що запроваджений карантин «вихідного дня» передбачений для того, щоб зменшити мобільність населення.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій та готовий спільно опрацювати пропозиції.

«Ці шість днів зменшення мобільності призведуть до зменшення відсотку інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби», — сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, щодо обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

Фото: пресслужба КМУ