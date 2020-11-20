Карантин вихідного дня, скіф-велетень й легені, які говорять

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

У суботу та неділю, 14-15 листопада, українці вперше «пішли» на карантин вихідного дня, згідно з яким забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працювали продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

За цей період лише на Київщині провели 793 перевірки суб'єктів господарювання – у 98 закладах виявили порушення, як-от недотримання дистанції, перебування відвідувачів на території без масок або маски були вдягнені так, що не покривали рот та ніс, недотримання протиепідемічних вимог, відсутність антисептиків для рук, не проводився температурний скринінг працівникам.

Втім, за даними РНБО, карантин вихідного дня дав змогу зменшити контакти між українцями, й активність людей у великих містах минулої суботи знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу – 14 575.

Фото: Юлія Овсяннікова

А вже в понеділок під Радою на мітинг з вимогою скасувати карантин вихідного дня зібралися малі підприємці з усієї України. Крім того, мітингувальники висловилися проти тотальної фіскалізації та за ухвалення законопроєктів, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування.

Фото: Геннадій Мінченко

Тим часом біля парламенту з’явилася інтерактивна скульптура «Легені, які говорять». Її мета – привернути увагу до проблеми невчасної діагностики раку легень.

Фото: Володимир Тарасов

А на Софійській площі столиці відбулася правозахисна акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Мета заходу – нагадати українцям і світовій спільноті про незаконно ув’язнених, а також закликати представників влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення.

Фото: Юлій Зозуля

Запровадження карантину вихідного дня в Україні не вплинуло на проведення повторного голосування на місцевих виборах. У неділю, 15 листопада, повторне голосування з виборів міського голови відбулося у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область). Крім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбулося повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Фото: Юлія Овсяннікова

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив цього тижня переможцем роботу Олексія Кохана.

Як зазначив голова журі конкурсу – голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ Андрій Гречило – ескіз-переможець вже був відомий, але умовами цього конкурсу дозволялася участь робіт, представлених на попередніх конкурсах.

Він додав, що в роботі дуже добре композиційно відображена ідея соборності, єдності України – у фігурах Архангела Михаїла та Лева. Козак з мушкетом зображений на хоругві, яка увінчує малий Державний герб. Якщо розглядати герб загалом, за словами Гречила, він розповідає історію становлення Української держави.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запоріжжі археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця" виявила непограбоване поховання скіфського воїна, вік якого – близько 2500 років. Археологи впевнені, що скіф був воїном-лучником, кочівником й мав високий зріст – 1,8 м. Це дуже висока тогочасна людина, адже скіфи зазвичай були зростом 1,6 м.

За словами науковців, такі знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалося городище, повз яке проходили переправи, і місцем торгівлі з грецькими купцями.

Фото: Інна Бородаєва

А ще тиждень, що минає, приніс в українські міста перший у цьому сезоні сніг.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Учасники Всеукраїнської акції протесту "Кабмін на карантин!" біля будівлі Верховної Ради в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Оголошення про обслуговування тільки на виніс у зв`язку із запровадженням карантину вихідного дня в Харкові.

Фото: ДСНС

Підйомна платформа під час навчань з метою вивчення особовим складом оперативно-тактичних особливостей об’єкта та відпрацювання порядку взаємодії між пожежно-рятувальними підрозділами під час ліквідації надзвичайної ситуації в Києві.

Фото: Олександр Лапін

Унікальні дерев’яні форми XIX століття для випічки обрядових пряників на свято Пурім із фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Фото: Олексій Ковальов

Лопати активістів із Львівщини та Луганщини під час висадження саджанців дерев хвойних порід для створення "Львівського гаю" в межах акції "Схід і Захід разом!" поблизу селища Осколонівка, яке постраждало внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Дощ у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Узбережжя Одеси вкрилося коричневою піною під час шторму.

Фото: Юрій Рильчук

Мішаний ліс на території Гутянського лісового господарства на Івано-Франківщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Гриби на стовбурі дерева в Пуща-Водиці на Київщині.