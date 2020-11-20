Біля узбережжя Британії затримали судно з нелегалами, арештували двох українців

Біля узбережжя Великої Британії іноземні правоохоронці виявили судно, на якому перевозили нелегальних мігрантів. Арештовано двох наших співвітчизників, членів екіпажу, яких підозрюють у сприянні нелегальній міграції.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції Нацполіції Сергій Пантелеєв, передає Укрінформ.

За його словами, 18 листопада, біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили за координації з Національним агентством боротьби зі злочинністю (National Crime Agency – NCA) Великої Британії затримали рибальське судно. На ньому перебували 69 нелегальних мігрантів з Південно-Східної Європи.

Зазначається, що трьох членів екіпажу, зокрема двох громадян України, заарештовано за підозрою у сприянні нелегальній міграції.

«Наразі ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування та втягнення українців у злочинну діяльність. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми», – повідомив Сергій Пантелеєв.

Він додав, що за даними МЗС України у грецьких та італійських в’язницях відбувають покарання понад 200 українців.

«Затриманих умовно можемо розділити на дві групи: ошукані вербувальниками жертви торгівлі людьми та спільники контрабандистів, які свідомо йшли на вчинення злочину. Відтак нами вже ініційовано створення спільної оперативної групи під егідою Європолу (учасники – Україна, Греція, Італія, Грузія, Туреччина, Словаччина), та триває підготовка до створення міжнародної багатосторонньої слідчої групи»,- зазначив Пантелеєв.

Як повідомлялось, за даними МЗС України, понад 300 українських моряків ув’язнені у тюрмах різних країн. На початок жовтня 2020 року в місцях позбавлення волі по всьому світу перебувають близько 12 тис. громадян України, понад 6 тис. із них засуджені.

Фото: www.npu.gov.ua