До кінця року від COVID-19 в Україні може померти до 33 тисяч людей – моделювання

Згідно з моделюванням Київської школи економіки (КШЕ), за умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 000 до 33 000 людей до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КШЕ.

«Ми розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня. Зелений сценарій — найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауну по всій території України. Жовтий сценарій, 26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. Чорний сценарій — 33 000 смертей від ковіду — відіграється якщо існуючий карантин не спрацює. Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року», — прогнозує старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко.

Фахівці рекомендують розширити обмеження, які діють нині як «карантин вихідного дня», на будні і вихідні. Тільки це, на їхню думку, дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу. Обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян.

Рішення про вихід із карантину має ухвалюватися щодо кожної області окремо за індикаторами, але не раніше, ніж через 1 місяць після запровадження національного карантину.

Після виходу регіону із карантину на його території застосовується модель адаптивного карантину, що діяла в країні з 01 по 12 серпня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.