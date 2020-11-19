Будівництво доріг за гроші «ковідного» фонду підтримують 48% українців

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними опитування, абсолютна більшість респондентів вважають за потрібне першочергово направити кошти зі спеціального фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус.

Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають потрібним 81%, (15% – не потрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% – не потрібним).

Як зазначається, найменше опитані підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг (тут думки розділились: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% – не підтримують).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.