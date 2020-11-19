Creative Europe та креативні хаби: єврокомісар розповіла, як ЄС підтримує українську культуру

З початку кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, ЄС докладає зусилля з підтримки культурної спадщини та креативного сектору, зокрема, в рамках співробітництва з Україною та іншими важливими партнерами, що дозволило зберегти існуючі та започаткувати нові проєкти у цій сфері.

Про це під час виступу на IV Міжнародному щорічному форумі «Креативна Україна» сказала єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріел, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей Форум, найбільший в Україні у сфері креативної індустрії, розгляне ключову проблему: кризу, спричинену пандемією COVID-19 у сфері культури. Ця криза вразила всіх креативних людей по усьому світові. Саме тому маємо співпрацювати та ділитися ідеями, як ми можемо їм допомогти», - зауважила Габріел.

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За її словами, європейська сторона з початку кризи вживає адресні заходи з підтримки креативного сектору. Це стосується фінансової підтримки та горизонтальних заходів, які розширили можливості у наданні державної підтримки та у гнучкому використанні структурних фондів для захисту робочих місць і працівників, котрі постраждали від кризи. У цьому контексті створений інструмент відновлення «Нове покоління ЄС», посилені або скориговані програми підтримки креативної та культурної індустрії. Серед них такі, як Creative Europe, Erasmus, Horizon Europe, REACT-EU, Invest-EU, Digital Europe та інші.

«У рамках програми Erasmus+, ми виділили 100 млн євро для розвитку проєкту «Креативне партнерство», який має поєднати ініціативи у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та культури з креативними секторами. Відповідно, Horizon Europe, наша нова рамкова програма з досліджень та інновацій, вперше буде також містити розділи культури, креативності та інклюзивного суспільства» - зауважила Габріел.

За її словами, ці зусилля мають привести до формування нової Спільноти знань та інновацій (Knowledge and Innovation Community - KIC) в рамках Європейського інституту інновацій та технологій та до створення справжньої креативної екосистеми.

Як зазначила єврокомісар, в ЄС зараз завершуються переговори щодо забезпечення цих програм за рахунок більш потужного фінансового пакета, що відкриє нові можливості для розвитку співпраці між ЄС і країнами-партнерами.

Серед нових інструментів у цій діяльності вона назвала онлайн Платформу з культурних відносин, яка має сприяти культурним обмінам, контактам між людьми та взаємозв’язку між європейцями і громадянами інших країн світу. Зараз на цій Платформі проводиться дослідження щодо впливу пандемії на міжнародні стосунки у сфері культури та на стан культурних і креативних секторів в Європі і в сусідніх країнах, включно з Україною.

«Ця Платформа використовуватиметься для розвитку програми глобального культурного лідерства, яка буде зосереджена на пошуку молодих лідерів у сфері культури по всьому світу, коли відновлять міжнародну мобільність. Я закликаю молодих українців брати активну участь у цій програмі», - сказала єврокомісар.

Вона зауважила, що існуюча співпраця між ЄС і Україною у сфері культури є «дуже доброю», оскільки Угода про асоціацію ЄС-Україна надає можливість брати участь у різних культурних програмах та обмінах.

Зокрема, завдяки програмі Creative Europe українська письменниця Гаська Шиян, яка виборола Європейську літературну премію 2019 року, змогла перекласти, опублікувати та поширити свої твори.

Вже у цьому році за підтримки цієї програми Одеський міжнародний кінофестиваль був представлений онлайн, завдяки чому протягом 17 дній його заходи подивилися більше 270 тис. глядачів.

За словами єврокомісара, ще одним вдалим прикладом взаємодії з європейськими платформами є спільний проєкт Центру мистецтв у Львові, який був створений на території старої фабрики і перетворив це приміщення в осередок освітніх і культурних проєктів та ініціатив.

Габріел нагадала, що Україна вже не перший рік бере активну участь у транскордонній програмі з підтримки та збереження культурної спадщини, в рамках якої відібрані та до кінця року будуть повністю реалізовані 22 спільні проєкти за участю Польщі, Білорусі й України.

Прикладом успіху, як зауважила єврокомісар, є участь України у схемі мобільності ЄС, так званій i-Portunus, в рамках якої український проєкт «Ізоляція» є серед найбільш успішних. Минулого року в рамках цього проєкту 19 українських митців змогли здійснити подорож за кордон, у свою чергу, Україна прийняла у себе 14 міжнародних митців.

Україна також бере активну участь у низці флагманських програм, на зразок FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting - Фінанси, навчання, інновації та патентування), в якій зареєстровані понад 26 тис. користувачів, або у Європейській мережі креативних хабів.

«Як ви бачите, підтримка культурної та креативної індустрії в Україні є важливою складовою нашої двосторонньої співпраці. Програма «Європейський дім» для професійних та креативних обмінів між українцями та їх однодумцями в ЄС, численні гранти для українських культурних та громадських організацій є стимулом для прогресу у цьому секторі та роблять внесок у розвиток нашого спільного людського капіталу», - сказала єврокомісар.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні розпочалася робота IV Міжнародного форуму «Креативна Україна» за участю українських урядовців, митців, науковців, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.