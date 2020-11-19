Республіканську клінічну лікарню передадуть медуніверситету ім. Богомольця

Міністерство охорони здоров' я розпочало процес реорганізації Республіканської клінічної лікарні і передасть ії на баланс Національного медичного університету ім. Богомольця для створення університетської клініки.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

«За дорученням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ми розпочали процес реорганізації Республіканської клінічної лікарні і передаємо заклад на баланс Національного медуніверситету імені Богомольця для того, щоб там була створена університетська клініка», - сказала Шаталова.

За ії словами НМУ має велику матеріально-технічну базу, достатнє фінансування і може прийняти близько 300 висококваліфікованих фахівців, які зараз працюють в Республіканській клінічній лікарні.

"В НМУ обіцяють, що весь кадровий склад працюватиме надалі, поділяться обладнанням, посилять матеріально технічну спроможність, переоснастять і переобладнають під клінічні потреби студентів-інтернів, посилять терапевтичний та хірургічний напрями", - сказала Шаталова.

Республіканська клінічна лікарня МОЗ України була побудована в 1913-1914 роках на прохання німецької лютеранської громади Києва як Євангелічна лікарня. В лікарні працюють 9 відділень, поліклініка та клінічно-діагностична лабораторія.