Микичак пояснила заклик до бізнесу «йти працювати в лікарні»

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак пояснила дану напередодні пораду підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу.

За її словами, медична галузь потребує допомоги, заявила медик в інтерв'ю Громадському.

Вона зазначила, що її попередня заява викликала значний резонанс і "це добре".

"Люди почули, що є потреба в допомозі. Частина суспільства знаходиться в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", - сказала Микичак.

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Водночас вона зазначила, що не закликала людей "іти шукати собі іншу роботу".

"Моя пропозиція була в тому, щоб допомогти. Ми просимо: "Допоможіть". У нас у лікарнях потрібні і комп'ютерники, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі й охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо", - сказала заступник міністра.

Микичак додала, що робота пропонується на контрактній основі. А на ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла, що "в ресторанному бізнесі також низькі зарплати".

Нагадаємо: карантин вихідного дня в Україні введено з 14 листопада. Нові обмеження діють з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. На вихідних заборонена робота розважальних закладів, ресторанів, кафе, спортзалів, непродуктових магазинів і ТРЦ.