ВАКС скасував свій перший в історії вирок - Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд скасував вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Телеграмі, передає Укрінформ.

У ЦПК наголошують, що «скасувати вирок довелося через знищення Конституційним Судом відповідальності за брехню в деклараціях».

Це був перший вирок ВАКС в історії, підкреслюють у ЦПК, «на черзі ще чотири вже наявних вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані».

У громадській організації ще раз «подякували» нинішньому складу Конституційного Суду і його голові Олександру Тупицькому. Та нагадали, що Верховна Рада досі не спромоглася навіть підійти ближче до вирішення конституційної кризи в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.