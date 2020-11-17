Поліція затримала учасника акції протесту під Радою

Столичні поліцейські затримали одного з учасників мітингу підприємців за протиправні дії біля Верховної Ради.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Чоловіка доставили до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного», - йдеться у повідомленні

У відомстві нагадали, що у вівторок у центральній частині Києва, зокрема біля приміщення парламенту, проходить акція за масової участі громадян.

Так, мітингувальники перекрили прохід до ВРУ, чим заважали народним депутатам безперешкодно потрапити до адмінбудівлі, та на неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували, пояснили в поліції. Тож поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу нардепів до ВРУ.

«У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку. Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності», - поінформували у відомстві.

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Як повідомлялося, у столиці біля стін Верховної Ради проходить мітинг підприємців, які вимагають у депутатів скасувати карантин вихідного дня та зберегти спрощену систему оподаткування. Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.