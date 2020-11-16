МОЗ назвало три області з найвищим COVID-показником

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, показник у Чернівецькій становить 650,3 на 100 тис. осіб, у Житомирській 621,8, у Сумській 588,2. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (536,8), Івано-Франківській (532,5), Запорізькій (531) областях.

При цьому найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (113,5), Дніпропетровській (210,4) та Луганській (209,6) областях.

У Києві цей показник становить 430,1, а середній по Україні - 376,8 на 100 тис. населення.

За інформацією МОЗ, завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 53,4%, у Києві 52,9%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9 832.