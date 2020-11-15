Демократії мають захищатися від спроб маніпулювати ними – експерт

Розпізнати спроби маніпуляцій у цифровому просторі часом дуже важко, тим більше якщо це роблять структури іноземних держав, які мають доступ до інформації.

Про це сказав старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень Флеммінг Сплідсбель Гансен під час дискусії у межах Львівського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Сплідсбеля, країни ліберальних демократій стоять перед безпрецедентним викликом, пов’язаним з поширенням нових технологій, які активно використовують певні структури, зокрема військові та спецслужби в переважно недемократичних державах, що таким чином отримують важелі контролю та впливу.

«Ми бачимо тенденції, як у недемократичних країнах військові перебирають на себе незалежну керівну роль завдяки володінню інформацією, доступу до неї. Володіння інформацією є дуже сильним інструментом впливу на людей, і вони це роблять у дуже креативний та цинічний спосіб», - зауважив експерт.

Він визнав, що це становить величезний ризик. Демократичним країнам необхідні засоби стримування таких спроб втручатися у внутрішні справи, маніпулювати нами. Розпізнати спроби маніпуляцій часто дуже складно навіть для освічених, пильних і уважних людей, а технічних можливостей для цього все ще замало.

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Чималу роль у протистоянні втручанню, на думку Сплідсбеля, має відігравати законодавство. На європейському рівні це має робити і ЄС; вона повинна мати можливість стримувати і викривати тих, хто підтримує "фабрики тролів".

При цьому експерт закликав усіх до довготерпеливості, адже впоратися з проблемою неможливо сьогодні чи завтра, проте починати це робити треба вже зараз.