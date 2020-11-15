Демократії мають захищатися від спроб маніпулювати ними – експерт
Про це сказав старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень Флеммінг Сплідсбель Гансен під час дискусії у межах Львівського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Сплідсбеля, країни ліберальних демократій стоять перед безпрецедентним викликом, пов’язаним з поширенням нових технологій, які активно використовують певні структури, зокрема військові та спецслужби в переважно недемократичних державах, що таким чином отримують важелі контролю та впливу.
«Ми бачимо тенденції, як у недемократичних країнах військові перебирають на себе незалежну керівну роль завдяки володінню інформацією, доступу до неї. Володіння інформацією є дуже сильним інструментом впливу на людей, і вони це роблять у дуже креативний та цинічний спосіб», - зауважив експерт.
Він визнав, що це становить величезний ризик. Демократичним країнам необхідні засоби стримування таких спроб втручатися у внутрішні справи, маніпулювати нами. Розпізнати спроби маніпуляцій часто дуже складно навіть для освічених, пильних і уважних людей, а технічних можливостей для цього все ще замало.
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Чималу роль у протистоянні втручанню, на думку Сплідсбеля, має відігравати законодавство. На європейському рівні це має робити і ЄС; вона повинна мати можливість стримувати і викривати тих, хто підтримує "фабрики тролів".
При цьому експерт закликав усіх до довготерпеливості, адже впоратися з проблемою неможливо сьогодні чи завтра, проте починати це робити треба вже зараз.