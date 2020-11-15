Доступ до Єдиного держреєстру судових рішень тимчасово обмежили через технічні роботи

Доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежено до 15 листопада через проведення планових технічних робіт на сайті.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію 14 листопада розмістив адміністратор Реєстру.

"У зв’язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежений до 15 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Єдиний державний реєстр судових рішень — автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До реєстру вносяться усі рішення судів України у цивільних, адміністративних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення та кримінальних провадженнях.