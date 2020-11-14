Декларація прав людини не працює в нових реаліях - експерт

Декларація прав людини та інші норми захисту прав людини в нових реаліях не працюють, і їх потрібно переосмислити відповідно до сучасних реалій.

Таку думку висловив засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін на Львівському безпековому форумі, що з 9 по 14 листопада проходить в онлайн-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Стосовно захисту прав людини, переосмислення Декларації про права людини і застосування старих норм, які застосовувалися до попередніх каналів донесення інформації, тобто до традиційних медіа, як газети і так далі, то це міф – те, що ми зможемо використовувати старі стандарти захисту прав людини до новітніх відносин, які відбуваються. Навіть з юридичної точки зору, коли з’являються абсолютно нові людські відносини, або не людські, наприклад, то це міф, що до них можна застосовувати старі норми», - заявив Дмитро Золотухін під час вебінару «Персональна інформаційна ідентичність як основа нового світового порядку».

Він розповів, зокрема, що вже зараз ведеться розробка етичних кодексів, яким чином взаємодіяти з роботами, що мають штучний інтелект.

«Ви, я думаю, бачили ці чудові ролики американської компанії, яка здійснює виробництво цих роботів, які мають штучний інтелект. І ви бачили ці жахливі відео, де їх штовхають, б’ють і так далі. І, власне, зараз ведуться розробки таких документів, як етичні кодекси, яким чином ми будемо спілкуватися із сутностями, які не будуть мати душі, але андроїди – це роботи, які муситимуть мати якісь права. Це до питання, чи мають право на життя боти. Якщо боти не мають права на життя, то навіщо нам тоді штучний інтелект?» - запитав експерт.

Другою проблемою майбутнього він назвав те, що вже зараз Фейсбук зберігає профілі померлих людей, вони залишаються для вшанування пам’яті.

«В тому числі я чув про розробки, - я не знаю, наскільки це фантастичні розробки, - але обговорення ведеться про те, що штучний інтелект буде підтримувати спілкування цих профілів померлих людей. Тобто ти можеш у мессенджері у Фейсбуці написати до померлої людин і на підставі інформації, зібраної за її життя на її профілі, вона тобі відповідатиме. Мова йде про те, що це ж не вона буде відповідати, а теж автомат», - зауважив Золотухін.

Третє, за його словами, що з голлівудських акторів зніматимуть їх віртуальну сутність, і цією віртуальною сутністю вони торгуватимуть.

«Тобто ці віртуальні аватари реальних голлівудських акторів будуть зніматися замість них у кіно, тому що сучасні технології дають таку можливість. Тобто також це до думок про те, що актори дають компаніям право використовувати їх образ, їх аватар, щоб за допомогою технологій знімати їхні сутності в різних фільмах і так далі», - зазначив він.

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За його словами, питання треба ставити по-іншому.

«Якщо ми говоримо про збереження прав людини, то треба замислитися, а де кордони людини – тобто яким чином ми можемо їх описати, де людина починається, де вона закінчується. І чи ми можемо в технологічному вимірі описати, що ось в даному моменті права людини діють, тому що є сама людина, а в цьому не діють, тому що є її віртуальний, цифровий образ», - підсумував Золотухін.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум 2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Форум триває з 9 по 14 листопада. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн-марафону.