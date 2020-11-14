Прокуратура зупинила експорт до РФ майна оборонного підприємства

Військовою прокуратурою виявлено факт привласнення та розтрати майна Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

«За процесуального керівництва Військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України виявлено факт привласнення та розтрати майна Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» (ч. 3 ст. 191 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Установлено, що двоє місцевих підприємців, діючи за попередньою змовою з працівниками оборонного підприємства, упродовж 2015–2020 рр., виготовляли, привласнювали та вивозили з території комплексу коштовне газотурбінне обладнання, яке підприємство використовує під час серійного виробництва газотурбінної продукції промислового та військового призначення, а також її дослідних зразків.

Зокрема, з’ясовано, що вказані особи, з метою подальшого переправлення за кордон, привласнили окремі складові стенду з випробування газотурбінних двигунів, у тому числі військового призначення, після чого завершили його збирання та доукомплектування іншим необхідним обладнанням і механізмами на власних виробничих потужностях.

Зазначається, що 11 листопада 2020 року, з метою документування злочинних дій, проведено обшуки за адресами проживання та здійснення підприємницької діяльності фігурантів.

За результатами слідчих (розшукових) дій виявлено редуктор типу М-12, вагою 14 тонн, та складові деталі для установки на військові кораблі.

Наразі призначено товарознавчу експертизу, за результатами якої буде вирішено питання щодо повідомлення особам про підозру.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, оперативне супроводження – співробітники підрозділу СБУ в Миколаївській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.