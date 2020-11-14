В Україні проживають понад 36 тисяч осіб без громадянства – ООН

Згідно з даними Управління ООН у справах біженців, в Україні проживають понад 36 тисяч осіб без громадянства. Серед них третина - діти.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Міністерстві юстиції України.

«Згідно з даними Управління ООН у справах біженців, в 76 країнах може налічуватися близько 4,2 мільйона осіб без громадянства. В Україні проживають понад 36 тисяч таких осіб», - ідеться в повідомленні.

Як пояснила начальник Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Ірина Дубиківська, такі люди відсутні в офіційних статистиках та часто існують на межі виживання, їх нерідко ізолюють від суспільства та позбавляють базових прав.

«У людей без громадянства немає свідоцтва про народження, паспорта або будь-якого іншого посвідчення особи. Без документів вони часто не мають можливості вчитися, укладати шлюби і навіть звертатися за медичною допомогою. У разі смерті такої особи не видається свідоцтво про смерть і не відбувається офіційне поховання. А це означає, що в умовах пандемії, мільйони таких осіб у всьому світі залишилися один на один з цією небезпечною загрозою», – сказала Дубиківська.

За її словами, більшість осіб без громадянства в Україні – це діти, народжені на непідконтрольній українській владі території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, бездомні особи, люди похилого віку, які є власниками радянських паспортів (переважно у сільській місцевості), та засуджені особи.

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За статистикою, приблизно третина усіх осіб без громадянства – діти. Відповідно до положень Конвенції про права дитини 1989 року, яка була ратифікована в тому числі Україною, держави-учасниці повинні забезпечити, щоб кожна дитина була зареєстрована відразу після народження і мала право на набуття громадянства, інформують у Мін’юсті.

«Забезпечення реєстрації народження кожної дитини незалежно від правового статусу його батьків є суттєвим кроком на шляху до запобігання без громадянству. А подолати це явище означає зробити «видимими» десятки тисяч людей, які живуть поруч із нами, щоб вони змогли отримати необхідні документи і сказати: «Нарешті я людина!», – зазначила Дубиківська.

Повідомляється, що в Україні відділами державної реєстрації актів цивільного стану з лютого 2016 року по вересень 2020 року зареєстровано 47 597 фактів народжень дітей, місцем народження яких є анексована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (10 327), а також тимчасово непідконтрольні території Донецької (23 586) та Луганської (11 207) областей.