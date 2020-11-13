Якщо не стримати кількість нових захворювань, медична система захлинеться — лікар

У випадку, якщо захворюваність на COVID-19 на добу становитиме 15-20 тисяч, медична система не витримає, вже зараз в лікарнях не вистачає персоналу, лікарі вимушені виконувати роботу всіх ланок.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

“Якщо кількість захворілих буде становити 15-20 тисяч (на добу — ред.) , система медична просто не втримається. Локдаун потрібен. І ця пропозиція короткого локдауну, локдауну вихідного дня, мені здається,...., ми вже в середині наступного тижня побачимо — ефективно це чи ні. Тут колеги кажуть, що це неефективно... Але ми цього не пробували, ми цього не знаємо. Два тижні, я думаю, зможемо, і бізнес зможе пережити ці два тижні. Але якщо ми не стримаємо кількість нових захворювань , то система медична просто захлинеться”, - сказав Дубров.

Він наголосив, що попри те, що лікарі (зокрема в тій лікарні, де він працює) отримують надбавки до зарплати, морально колектив виснажений.

За словами Дуброва зараз в лікарнях не вистачає персоналу всіх ланок, і лікарям доводиться виконувати функції і медсестер, і санітарів.

“Катастрофічна нестача в Києві, і не лише в Києві, просто фізично рук. Так, 17 лікарня Києва, в якій я працюю, ми відкрилися (для прийому пацієнтів з COVID-19 — ред.) у серпні, ми заповнені майже на 100%. За штатним розписом має бути вдвічі більше людей. Будучі професором я працюю санітаром, медбратом і лікарем, коли заходжу в червону зону. В захисному костюмі це непросто тривалий час працювати, виконуючи роботу всього персоналу. І так кожен член нашого колективу... Наскільки нас далі вистачить, ну два-три місяці, а далі все”, - сказав Дубров.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи