У мерів-відмовників продовжується виборчий процес — Степанов

У мерів міст, які відмовилися вводити карантинні обмеження на вихідні дні, продовжується виборчий процес, вони намагаються завоювати популярність.

Як передає Укрінформ, таким чином прокоментував заяви мерів низки міст в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Вони у виборах знаходяться. У них вибори, вони думають не за людей, а за електорат, це різні речі. Їм треба голоси, їм треба бути популярними. Тому вони це роблять. Вони не думають про життя і здоров’я людей. Я їм раджу перед тим, як приймати такі рішення поїхати зі мною (до лікарень — ред.) ... Ці заходи, які ми вводимо, я навіть не говорю про юридичну складову, бо суто юридична складова — це (введення карантинних обмежень — ред.) саме повноваження Кабінету міністрів згідно законодавству України, перш за все закону про захист від інфекційних хвороб. А повноваження і зобов'язання органів місцевої влади, не просто дотримуватися, а контролювати дотримання карантинних заходів . Все що вони можуть робити згідно закону — це посилювати ці заходи, а займатися анархією — точно не можуть”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановитит на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи.

В той жде час в четвер та п'ятницю низка міст , серед яких, Львів, Одеса, Черкаси, Крамторськ та інші, заявили, що не будуть запроваджувати карантинні обмеження на вихідні дні.