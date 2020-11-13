Радуцький вважає, що локдаун вихідного дня уповільнить епідемію

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що запроваджений урядом локдаун вихідного дня не розірве ланцюг заражень в Україні на Covid-19, але уповільнить цей процес.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Локдаун вихідного дня звісно не розірве ланцюг заражень, не зупинить епідемію, але уповільнить процес. Якщо у будні дні ми не можемо закрити метро, бо люди залишаться без роботи, то у суботу і в неділю кількість людей, що спілкуватимуться у місцях масового скупчення , під час локдауну все одно зменшиться", - сказав Радуцький.

При цьому він зауважив, що уряду варто було б доопрацювати карантин вихідного дня, а також заздалегідь потрібно попереджати бізнес про запровадження обмежувальних заходів.

Водночас Радуцький звернув увагу на те, що локдаун вихідного дня уряд запровадив лише до 30 листопада, і за цей час зможе розробити механізм коменсаторних заходів для бізнесу. "За два тижні ми побачимо результати. Якщо буде уповільнення розповсюдження коронавірусу, то уряд за цей час розробить механізм компенсації бізнесу за їх вимушений простій", - сказав нардеп.

Він також вважає, що локдаун вихідного дня має дати результат ще й з тієї точки зору, що усі масові заходи, після яких, як правило, відбувається спалах захворювань, проводиться саме у вихідні дні. Локдаун власне, за його словами, не дасть можливість повторювати подібні ситуації, як були в Одесі чи Запоріжжі.

Говорячи про тестування, Радуцький висловив думку, що збільшення кількості проведення тестів на сьогодні не є головним у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.

Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів.