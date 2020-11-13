Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину

Національна поліція України має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він зазначив, що наразі працює близько тисячі рейдових груп.

За даними Клименка, лише з початку тижня перевірено майже 40 000 закладів, складено більше 3 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочато 22 кримінальні провадження.

«Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години», - зазначив голова Нацполіції.

Клименко наголосив на проведенні роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності безумовного дотримання встановлених карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

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Також уряд запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Однак деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду, серед них Черкаси, Краматорськ, Одеса та інші. Влада Львова, зокрема, зробила суботу і неділю робочими днями до кінця листопада, щоб не закривати на карантин заклади громадського харчування, ТРЦ, заклади культури тощо.