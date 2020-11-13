Суд у справі МН17 оголосить рішення щодо запитів захисту Пулатова 25 листопада

У Нідерландах закінчилося чергове засідання суду в справі про збитий над окупованим Донбасом пасажирський літак рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Наступне засідання суду відбудеться 25 листопада о 13:00 за місцевим часом. Суд має оголосити рішення щодо запитів захисту Пулатова.

Під час перерви у сьогоднішньому судовому засіданні один з родичів загиблих некоректно висловився на адресу адвоката Сабіни тен Дуссхате, яка разом з колегою Баудевейном ван Ейком з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt представляють інтереси одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.

Якийсь час Сабіна тен Дуссхате була відсутня у судовій залі. Її колега повідомив, що їй потрібно оговтатися. Згодом адвокат заявила: “Я розумію, що деякі родичі думають про нас певним чином… я розумію бажання висловитися…”

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс висловив жаль з приводу інциденту, нагадав сторонам про належну поведінку і закликав ставитися один до одного з повагою.

Як повідомляв Укрінформ, адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова просять заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото: @CourtMH17