Каструлями проти карантину, ведмежа старість і найдавніший смайлик

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

Тиждень розпочався з новини про те, що через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я запропонувало посилити карантинні обмеження, зокрема, запровадити карантин вихідного дня. У відповідь на це до Кабміну вийшли представники ресторанного бізнесу на акцію протесту "Маю право працювати". Для підсилення звучання власної позиції вони використали різноманітне кухонне приладдя.

Ресторатори вимагали не допустити запровадження карантину вихідного дня та часових обмежень у роботі закладів громадського харчування; заборонити дискримінаційні перевірки закладів і скасувати незаконні протоколи; компенсувати грошові витрати в разі неможливості повноцінної праці.

Фото: Микола М’якшиков

Одночасно аналогічні акції зібралися у 22 містах України. Зокрема, у Львові, Луцьку, Харкові, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Мелітополі, Черкасах. На фото: учасник акції проти введення карантину вихідного дня біля будівлі Дніпропетровської ОДА.

Фото: Юлія Овсяннікова

Однак уряд у середу все ж схвалив напрацьовані Міністерством охорони здоров'я України зміни до постанови №641, щоб карантин вихідного дня запрацював. Згідно з відповідною постановою, в період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Фото: Юлія Овсяннікова

Крім протестувальників-рестораторів, до будівлі уряду цього тижня навідувалися й учасники акції протесту "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину". Вони вимагали збільшити фінансування медицини на 2021 рік.

Фото: Микола М’якшиков

А у Дніпрі тим часом попрощалися з завідувачем відділенням для новонароджених обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Борисом Павленком, який помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Церемонія відбулася на вулиці перед центральним входом до терапевтичного корпусу лікарні Мечникова. Віддати останню шану відомому лікарю прийшли сотні жителів міста. Борис Павленко впродовж 30 років очолював дитяче реанімаційне відділення, брався за складні випадки і виходжував немовлят з вагою пів кілограма, рятував людей від COVID-19.

Цифри людей, які захворіли на коронавірус, цього тижня продовжували зростати й встановлювати нові невтішні рекорди. Так, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Фото: Юлій Зозуля

А в Одесі продовжують вшановувати пам’ять письменника-сатирика, народного артиста України, почесного громадянина міста Михайла Жванецького, який помер минулого тижня на 87-му році життя.

Фото: Олена Худякова

У Києві в Музеї становлення української нації презентували унікальний історичний артефакт – "Трипільську усмішку". Експонат являє собою конічну миску з двостороннім розписом темно-коричневою фарбою по світло-коричневому ангобу. Він належить до колекції "Колиска цивілізацій" – збірки, присвяченої прадавній цивілізації трипільців-українців, що жили в межах сучасної України за кілька тисячоліть до нашої ери. "Трипільська усмішка" – найдавніша усмішка у світі. За оцінкою доктора історичних наук Михайла Відейка, час її появи – 4100-4000 рр. до н.е.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олексій Ковальов

Співробітники медпункту в сервісному центрі на КПВВ "Щастя" Луганської області.

Фото: Юлія Овсяннікова

Ескіз на конкурс Великого Державного Герба України під час експонування у виставковому залі "Хлібні" Національного заповідника "Софія Київська".

Фото: Юлія Овсяннікова

Батарейки під час відправлення з Києва найбільшої за всю історію України кількості відпрацьованих елементів живлення для переробки на завод до Румунії.

Фото: Володимир Тарасов

Чоловік їде підводою під час туману на Львівщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Директор Василівського реабілітаційного центру для хижаків Олександр Пилишенко перед відправленням до Румунії двох бурих ведмедів – Аліси й Тимка, – які останній рік жили у Запорізькій області. Тварини відправилися "зустрічати старість" до Європи.

Фото: Олександр Лапін

Байкер під час закриття мотосезону-2020 на Європейській площі у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Ігровий момент матчу другого етапу Кубка України з волейболу серед жінок між вінницьким ВК "Білозгар-Медуніверситет" та полтавським ВК "Полтавчанка-ПНПУ", що завершився перемогою господарок майданчика з рахунком 3:1, у Вінниці.

Фото: Юрія Рильчук

Вирубаний ліс в урочищі Берлан на Закарпатті.

Фото: Олена Худякова

Відбиток листка на грибі на Київщині.

Фото: Олена Худякова

Білка у столичному парку.

Фото: Юрій Рильчук

Гарбуз в Івано-Франківську.