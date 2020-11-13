«Відкати» на масках для ЗСУ: Венедіктова каже, що справу можуть передати в суд до кінця року

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо мільйонного «відкату» за закупівлю медичних масок для потреб Міноборони стосовно чотирьох осіб цього року планують передати до суду.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила у зверненні щодо роботи спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері, передає Укрінформ.

«Резонансний випадок – затримання на мільйонному «відкаті» за закупівлю медичних масок для потреб Міністерства оборони начальника управління медичного постачання командування Медичних сил Збройних сил України та його спільників. Всім чотирьом особам повідомлено про підозру, а обвинувальний акт стосовно них цього року планується скерувати до суду», - сказала вона.

Щодо іншої закупівлі медичних засобів для Міноборони на загальну суму 2,3 млн доларів, яка пройшла з порушенням вимог законодавства, то Венедіктова зазначила, що нещодавно заступник генпрокурора вніс подання главі Міноборони у порядку Закону «Про запобігання корупції» з вимогою проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомлялося, 20 серпня правоохоронці викрили факт вимагання хабаря посадовцями Медичних сил у розмірі 1 млн гривень під час закупівлі засобів індивідуального захисту для української армії.

Фото: Офіс генерального прокурора