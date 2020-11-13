ВАКС відмовився змінювати запобіжний захід ексзаступниці міністра юстиції Бернацькій

Вищий антикорупційний суд відмовив в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу ексзаступниці міністра юстиції.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

«У четвер слідча суддя Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні клопотання адвоката колишньої заступниці міністра юстиції України щодо зміни запобіжного заходу. Ухвала оскарженню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

При цьому у ВАКС не уточнили, про яку зміну запобіжного заходу клопотав адвокат. Зазначається лише, що повний текст ухвали буде оголошений 17 листопада о 16:30.

Як повідомлялося, у січні Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосила підозру шести особам у справі про «заволодіння та легалізацію понад 54 мільйонів гривень коштів державного бюджету України», серед яких і колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій.

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За даними САП, у вересні 2013 року представник товариства «Золотой мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплаченої заборгованості із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Проте слідство встановило, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, і про цей факт ЄСПЛ не повідомив.

Окрім того, за інформацією САП, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з ексдепутатом - організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в ЄСПЛ ексдепутат домовився з керівництвом Мін’юсту, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого мандарину Ойл» 54,179 млн гривень із держбюджету за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами.

На підставі чого у лютому 2016 року Мін’юстом було перераховано вказану суму коштів.

Одній з фігурантів цього провадження ексзаступниця міністра юстиції Бернацькій було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн, які вона внесла. Пізніше сторона захисту просила ВАКС змінити запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов’язання, проте суд не задовольнив клопотання.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з колишнім народним депутатом Георгієм Логвинським.