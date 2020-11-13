Освіта і реклама: мовний омбудсмен розповів, які отримує скарги

До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надходять численні звернення щодо можливих порушень у частині застосування державної мови в освітньому процесі та рекламі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

"За останні дні (02.11–13.11) на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшли численні звернення та скарги громадян щодо можливих порушень у частині застосування державної мови в освітньому процесі, рекламі, відсутності українськомовної версії сайтів інтернет-магазинів та туристичних агенцій тощо", - написав Кремінь.

Також він зазначив, що Секретаріатом розпочато здійснення державного контролю за скаргами громадян щодо факту використання російської мови посадовою особою під час виконання службових обов'язків та щодо факту складання та оприлюднення тексту судового рішення не державною мовою.

За його словами, також надійшла скарга народного депутата України ІІ, ІІІ, IV та VII скликань, депутата Київської міської ради Володимира Бондаренка щодо відмови працівників приватного медичного закладу спілкуватися з ним українською мовою, образ на його адресу і побиття одним із медпрацівників. Рішення щодо подальшої долі скарги відповідатиме Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент України підписав закон 15 травня 2019 року. Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та в інших галузях.