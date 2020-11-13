Виконавча служба стягнула вже понад 450 мільйонів заборгованості з зарплати - Мін’юст

Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку року стягнули 451,7 млн грн заборогованості з виплати зарплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«Всього з початку 2020 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 451,7 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 33 628 працівникам.

При цьосу зазначається, що органи ДВС упродовж 2 – 9 листопада стягнули на користь 164 працівників 2,7 млн грн заборгованості із заробітної плати. Зокрема, найбільшу суму – 518,7 тис грн – на користь двох працівників стягнуто у Полтавській області з приватного акціонерного товариства ПАТ «Пласт».

Окрім того, 192,1 тис. грн стягнуто з Державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України». «Завдяки органам Державної виконавчої служби у місті Києві зарплату отримали 42 працівники. Виконавчі документи пред’явлені на виконання у жовтні 2019 року. Кошти стягнуто з рахунків боржника», - ідеться в повідомленні.

У Мін'юсті додали, що органи ДВС у місті Києві стягнули з АТ «Укртрансгаз» 188,5 тис. грн на користь одного працівника.